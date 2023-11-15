"مدرب النصر" يتصدر قائمة أكثر المدربين تحقيقًا لسلسلة انتصارات عالميًّا في 2023

تَصدر مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو قائمة المدربين الذين حققوا أكبر عدد من الانتصارات على مستوى العالم في عام 2023.
وبحسب ما نشرته صحيفة "Record" البرتغالية؛ فإن لويس كاسترو قد حقق أكبر سلسلة انتصارات مقسمة ما بين بوتوفاغو البرازيلي، ونادي النصر؛ إذ حقق 46 فوزًا في 64 مباراة؛ مشيرة إلى أنه حقق مع النصر 21 فوزًا في 26 مباراة فقط.
واحتل المركز الثاني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي حقق 40 انتصارًا في 55 مباراة، يليه مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري الذي حقق 40 انتصارًا في 52 مباراة.
وجاء في المركز الرابع البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي؛ إذ حقق 39 انتصارًا في 66 مباراة، بالتساوي مع البرازيلي أندرسون موريرا مدرب سبورت ريسيفي.
واحتل المركز السابع البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الذي نجح في تحقيق 37 انتصارًا في 51 مباراة، بعد الأرجنتيني خوان بابلو فويفودا مدرب فورتاليزا؛ إذ حقق 38 انتصارًا في 72 مباراة، ثم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي حقق 37 انتصارًا في 54 مباراة.