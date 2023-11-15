"مدرب النصر" يتصدر قائمة أكثر المدربين تحقيقًا لسلسلة انتصارات عالميًّا في 2023

واحتل المركز السابع البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الذي نجح في تحقيق 37 انتصارًا في 51 مباراة، بعد الأرجنتيني خوان بابلو فويفودا مدرب فورتاليزا؛ إذ حقق 38 انتصارًا في 72 مباراة، ثم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي حقق 37 انتصارًا في 54 مباراة.