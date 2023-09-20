رياضة
بالفيديو.. جماهير "أوراوا" الياباني تعتدي على رجال الأمن
بعد الخسارة أمام "ناغويا".. والعقوبة المقررة استبعاد الفريق
شهدت الملاعب اليابانية موقفاً مؤسفاً بعد حالات شغب قوية قامت بها جماهير أوراوا ريدز في مباراة فريقها أمام ناغويا.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات كأس الإمبراطور بفوز ناغويا بثلاثة أهداف، ليشتعل ملعب المباراة مع صافرة النهاية.
واقتحمت الجماهير أرضية ملعب المباراة، وقامت بالاعتداء على رجال الأمن، في موقف مؤسف، مما اضطر الاتحاد الياباني لكرة القدم لإصدار بيان يعلن فيه استبعاد أوراوا من المسابقة.