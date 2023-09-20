بالفيديو.. جماهير "أوراوا" الياباني تعتدي على رجال الأمن

واقتحمت الجماهير أرضية ملعب المباراة، وقامت بالاعتداء على رجال الأمن، في موقف مؤسف، مما اضطر الاتحاد الياباني لكرة القدم لإصدار بيان يعلن فيه استبعاد أوراوا من المسابقة.