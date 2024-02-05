أخيرًا.. "بنزيما" يظهر في تدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، عودة المهاجم الفرنسي "كريم بنزيما" بعد غيابه عن معسكر الفريق الذي أُقيم أخيرًا في دبي خلال الفترة من 14 يناير إلى 30 من الشهر نفسه.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" صورًا للفرنسي خلال تدريبات اليوم رفقة زملائه بالفريق.
وكان النادي قد أعلن يوم الجمعة أن "بنزيما" سيواصل برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بداية من يوم الاثنين.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الطائي، المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري روشن للمحترفين، والمقررة مساء الأربعاء المقبل.