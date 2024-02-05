أخيرًا.. "بنزيما" يظهر في تدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، عودة المهاجم الفرنسي "كريم بنزيما" بعد غيابه عن معسكر الفريق الذي أُقيم أخيرًا في دبي خلال الفترة من 14 يناير إلى 30 من الشهر نفسه.