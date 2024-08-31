الهلال يقترب من التعاقد مع البرازيلي "ماركوس ليوناردو"

كشفت تقارير إعلامية عن توصُّل إدارة الهلال السعودي إلى اتفاق رسمي مع البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب بنفيكا؛ لكسب خدماته بالموسم المقبل.
ووفقًا لما أكدته مصادر قناة الإخبارية السعودية فإن نادي الهلال أتم اتفاقه الرسمي مع البرازيلي ماركوس ليوناردو بصفقة تخطت الـ40 مليون يورو.
وأفادت المصادر الإعلامية بأن رئيس الهلال فهد بن نافل واللاعب ماركوس ليوناردو سيوقِّعان عقد الانتقال إلى الدوري يوم غد في العاصمة الفرنسية باريس.
وسبق أن رفضت إدارة النادي البرتغالي عرضًا من الهلال، قيمته بلغت نحو 35 مليون يورو؛ للظفر بخدمات ليوناردو؛ إذ رفض مسؤولو بنفيكا الاستغناء عن اللاعب.
وحاول الهلال الضغط خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع ماركوس، البالغ من العمر 21 عامًا، بطلب من البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال.
وكان روي كوستا، رئيس بنفيكا، سببًا في تعطيل الصفقة؛ لتمسُّكه بلاعبه البرازيلي؛ إذ كشف سابقًا أنه ليس على استعداد للتفاوض من أجله، وكان ينوي إبقاء ماركوس في تشكيلة الفريق خلال الموسم الجديد.