الهلال يقترب من التعاقد مع البرازيلي "ماركوس ليوناردو"

وكان روي كوستا، رئيس بنفيكا، سببًا في تعطيل الصفقة؛ لتمسُّكه بلاعبه البرازيلي؛ إذ كشف سابقًا أنه ليس على استعداد للتفاوض من أجله، وكان ينوي إبقاء ماركوس في تشكيلة الفريق خلال الموسم الجديد.