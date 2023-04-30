بعد الطلب الذي تقدم به 19 مدرباً وطنياً.. الاتحاد السعودي يوافق على تأسيس رابطة المدربين

وتلقت الأمانة العامة الطلب المُقدم من المدربين الوطنيين الحاصلين على الشهادات التدريبية بمختلف درجاتها ومسمياتها، حيث سيعمل الاتحاد السعودي على دعم التأسيس وفقاً للأنظمة المتبعة في الجهات ذات العلاقة ومنحها استقلالية تامة يحكمها نظام أساسي وجمعية عمومية أعضاؤها المدربون، بهدف تطوير المدرب والمساهمة في حفظ حقوقه.