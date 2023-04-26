"الهلال" يسعى لتحقيق إنجاز آسيوي جديد.. من أمام أوراوا الياباني

وينتظر عشاق المستديرة في أكبر قارات العالم السبت المقبل، المواجهة الأولى لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023، التي سيحل فيها فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضيفًا على فريق الهلال السعودي في الرياض، وهي المواجهة التي يتطلع عشاق الهلال أن يحسمها فريقهم بطريقة تجعل من تعويضها للفريق الياباني أمرًا صعبًا، مما سيجعل الفريق السعودي أمام إنجاز سعودي جديد، وإنجاز أزرق خامس في هذه البطولة الأهم قاريًا على مستوى الأندية.