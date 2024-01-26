الفتح يدشن مُعسكره التدريبي في "الإمارات" على فترتين

بينما أُقيمت فترة التدريب الثانية على أرض الملعب، حيث تم تقسيم الفريق لمجموعتين أقيمت بينهما مناورة على مساحة ثلث الملعب، تم تكثيف عدد من الجمل التكتيكية خلالها، ضمن خطة الإعداد العام للفريق الأول خلال المُعسكر.