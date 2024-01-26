انتظام "ميدران" في أول تدريبات الاتفاق في دبي

وكانت التدريبات بقيادة المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد شهدت في البداية ترحيبًا باللاعب الجديد من خلال الممرّ الذي نظّمه اللاعبون والجهاز الفني، ثم كلمة ترحيبية من المدير الفني "جيرارد" لانضمام "ميدران" لعائلة الاتفاق، فيما اشتملت الحصة الصباحية الأولى على تدريب وقائي وإحماء، ثم تدريب تكنيكي للتحكّم بالكرة، بعد ذلك طبق الكوماندوز عددًا من الجمل التكتيكية ليختتم التدريب بمناورة فنية.