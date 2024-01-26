انتظام "ميدران" في أول تدريبات الاتفاق في دبي

انتظم لاعب الوسط الإسباني "ألفارو ميدران" المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في أول تدريبات الاتفاق التي أقيمت اليوم الجمعة على فترتين: صباحية، ومسائية، بملعب "NAS" بالمعسكر بدبي.
تأتي استعدادات الفريق في معسكر الإمارات، والذي يستمرّ من 14 حتى 27 يناير الجاري؛ تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكانت التدريبات بقيادة المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد شهدت في البداية ترحيبًا باللاعب الجديد من خلال الممرّ الذي نظّمه اللاعبون والجهاز الفني، ثم كلمة ترحيبية من المدير الفني "جيرارد" لانضمام "ميدران" لعائلة الاتفاق، فيما اشتملت الحصة الصباحية الأولى على تدريب وقائي وإحماء، ثم تدريب تكنيكي للتحكّم بالكرة، بعد ذلك طبق الكوماندوز عددًا من الجمل التكتيكية ليختتم التدريب بمناورة فنية.
فيما تركّز تدريب الفترة المسائية على الجانب اللياقي؛ حيث بدأ بتمارين وقائية، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك جري بسرعات متفاوتة، فيما خصّص مدرب الحراس تدريبًا خاصًّا لرباعي حراسة الاتفاق.