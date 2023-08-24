الاتحاد يعبر الرياض برباعية ويحافظ على صدارة روشن

حافظ فريق الاتحاد على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز محطة مستضيفه الرياض بنتيجة 4/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وذلك بقيادة الحكم السلفادوري "ايفان بارتون".
الشوط الأول انتهى اتحادياً بثلاثية دون مقابل، حيث افتتح "كريم بنزيما " التسجيل عند الدقيقة 17، ومن ركلة جزاء أضاف "عبد الرزاق حمدالله" الهدف الثاني عند الدقيقة25، ومن ثم بمقصية رائعة أضاف "حمدالله" الهدف الثالث، في الوقت بدلاً من الضائع، وتحديداً عند 10+45.
وفي الشوط الثاني تألق حارس الاتحاد "غروهي" وتصدى لركلة جزاء للرياض من قدم صالح آل عباس، عند الدقيقة 88.
وسجل البديل الناجح للاتحاد صالح العمري الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 90+3.
بتلك النتيجة تربع العميد على قمة الترتيب بـ 9 نقاط، وبقي الرياض برصيد 4 نقاط.