الاتحاد يعبر الرياض برباعية ويحافظ على صدارة روشن

الشوط الأول انتهى اتحادياً بثلاثية دون مقابل، حيث افتتح "كريم بنزيما " التسجيل عند الدقيقة 17، ومن ركلة جزاء أضاف "عبد الرزاق حمدالله" الهدف الثاني عند الدقيقة25، ومن ثم بمقصية رائعة أضاف "حمدالله" الهدف الثالث، في الوقت بدلاً من الضائع، وتحديداً عند 10+45.