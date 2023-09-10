بحضور العضو الذهبي ورئيس النادي.. الشباب يواصل تحضيراته

بحضور العضو الذهبي لنادي الشباب، الأمير عبد الرحمن بن تركي، ورئيس النادي المكلف خليف الهويشان، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العاصمي، مساء اليوم الأحد، تحضيراته في الملعب الرديف بقيادة المدير الفني خوان براون الذي استهل برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين وقائية في النادي الصحي، ثم تدريبات لياقية في الملعب بإشراف مدرب اللياقة، تلاها المدرب بتقسيم الفريق لمجموعتين، طبقت بعض الجمل الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل.