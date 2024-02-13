مدرب النصر "كاسترو": استعددنا لمباراة الفيحاء بشكل طبيعي

وأردف: "برأيي نحن نفعل الأشياء التي تناسبنا ونحقق بها نتائج جيدة، والنصر يتدرب صباحاً ويلعب مبارياته مساء منذ أشهر، وفي الست مباريات الأخيرة سجلنا 26 هدفاً، لكن الناس مع أول تعثر يبحثون عن أي أسباب بدون معنى، 95% من الأندية في العالم تتدرب صباحاً وليس لذلك أي تأثير سلبي، الأهم هو أن تتدرب جيدا وأن يكون اللاعبون سعداء وجاهزين ليقدموا أفضل ما لديهم".