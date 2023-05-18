كبار أندية دوري روشن تسعى للتعاقد مع السنغالي "ساديو ماني"

وقال الموقع نقلاً عن الصحفي "بن جاكوبس"، أن كلاً من الهلال والنصر والاتحاد مهتمون باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني .