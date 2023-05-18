كبار أندية دوري روشن تسعى للتعاقد مع السنغالي "ساديو ماني"

كشف موقع "onefootball" عن وجود اهتمام كبير في المملكة العربية السعودية بالسنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع نقلاً عن الصحفي "بن جاكوبس"، أن كلاً من الهلال والنصر والاتحاد مهتمون باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني .
انتقل ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، إلى بايرن ميونيخ في 2022، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي ليفربول بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني، بينما يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 50 نقطة.