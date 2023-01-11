غدًا في النسخة 28.. أخضر اليد يستهلّ مشواره العاشر عالميًّا بمواجهة سلوفينيا

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشواره في بطولة كأس العالم في نسختها الثامنة والعشرين "بولندا والسويد 2023" مساء غدٍ الخميس، عندما يواجه منتخب سلوفينيا عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة، على صالة "سبوديك أرينا" في مدينة كاتوفيتس البولندية، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبَيْ: "فرنسا" الأكثر تتويجًا بلقب البطولة بـ6 مرات، والمستضيف "بولندا"، بجانب الأخضـر ومنتخب سلوفينيا، فيما يلعب الأخضر ثانية مواجهاته مع منتخب فرنسا يوم 14 يناير على نفس الصالة وفي نفس التوقيت، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء "المستضيف" منتخب بولندا يوم 16 يناير الجاري عند الساعة 10:30 مساءً.

