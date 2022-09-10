التعاون يحرم الفيحاء من تحقيق أول فوز في دوري روشن

رفض فريق التعاون الأول لكرة القدم الخروج خاسرًا أمام مضيفه الفيحاء عندما نجح في الوقت القاتل في تحقيق التعادل؛ لتنتهي المباراة بهدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/2023.
ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الأول عن زيارة الشباك على الرغم من صناعتهما الفرص السانحة للتسجيل؛ لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
بداية الشوط الثاني حملت الأفراح لأصحاب الضيافة حينما نجح سلطان مندش في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ51 بعد أن تلقى كرة مرتدة من دفاع التعاون، سددها بقوة داخل الشباك.
وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة، وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تمكن التعاون من إدراك التعادل برأسية حسن كادش 2+90.
وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط، وضعته في المركز الرابع، في حين حقق الفيحاء أول نقطة له بدوري روشن، احتل بها المركز الثالث عشر.