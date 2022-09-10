التعاون يحرم الفيحاء من تحقيق أول فوز في دوري روشن

رفض فريق التعاون الأول لكرة القدم الخروج خاسرًا أمام مضيفه الفيحاء عندما نجح في الوقت القاتل في تحقيق التعادل؛ لتنتهي المباراة بهدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/2023.