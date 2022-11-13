من خلال 3 مراحل.. الاتفاق يستأنف.. والمسحل يجتمع باللاعبين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد، بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات النادي الشرقي لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب قد بدأ بكلمة من نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل، رحَّب من خلالها بلاعبي الفريق وبقية أعضاء الفريق بعد الراحة التي تمتع بها الفريق من 17 أكتوبر الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري. مشيرًا إلى أن هناك خطة إعدادية للفريق، ستكون عبر 3 مراحل، هي: مرحلة التجمع في الدمام، ثم المرحلة الثانية عبر المعسكر الخارجي الذي سيقام في أبو ظبي يوم الاثنين 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.
وسيتخلل المعسكر خوض عدد من المباريات الودية، فيما سيُختتم الإعداد بالمرحلة الثالثة في الدمام، ولعب مباراة ودية قبل الدخول في معترك الدوري.
وشدَّد المسحل على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود للاستعداد بشكل قوي لاستكمال منافسات الدوري بصورة أفضل للتقدم في سُلَّم الترتيب.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال الجري، ثم تدريب المربعات. وشهد التدريب انتظام اللاعبَين حامد الغامدي وعبدالرحمن العبيد بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
وعلى صعيد متصل، يواصل الاتفاق تدريباته غدًا الاثنين على فترتين (صباحية ومسائية) ضمن البرنامج الإعدادي للمرحلة الأولى.