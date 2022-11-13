من خلال 3 مراحل.. الاتفاق يستأنف.. والمسحل يجتمع باللاعبين

وكان التدريب قد بدأ بكلمة من نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل، رحَّب من خلالها بلاعبي الفريق وبقية أعضاء الفريق بعد الراحة التي تمتع بها الفريق من 17 أكتوبر الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري. مشيرًا إلى أن هناك خطة إعدادية للفريق، ستكون عبر 3 مراحل، هي: مرحلة التجمع في الدمام، ثم المرحلة الثانية عبر المعسكر الخارجي الذي سيقام في أبو ظبي يوم الاثنين 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر.