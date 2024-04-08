غياب لاعبي الاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ27 من دوري روشن

وتضمنت التشكيلة المثالية للجولة الـ27 لاعبين من الفيحاء، ولاعباً واحداً من كل من: النصر، الهلال، التعاون ،الأهلي، الرائد، الشباب، ضمك، أبها، الفتح، وغياب للاعبي الاتحاد، حيث جاءت على النحو التالي: