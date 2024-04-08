غياب لاعبي الاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ27 من دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتضمنت التشكيلة المثالية للجولة الـ27 لاعبين من الفيحاء، ولاعباً واحداً من كل من: النصر، الهلال، التعاون ،الأهلي، الرائد، الشباب، ضمك، أبها، الفتح، وغياب للاعبي الاتحاد، حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: مايلسون (التعاون)
خط الدفاع: إيمريك لابورت (النصر)، عبد القادر بدران (ضمك)، نادر الشراري (الشباب)، روجير إيبانيز (الأهلي).
خط الوسط: غجيغوش كريتشوفياك (أبها)، عبد الحميد صابيري (الفيحاء)، مالكوم (الهلال).
خط الهجوم: كريستيان تيو (الفتح)، فاشون ساكالا (الفيحاء)، جوليو تافاريس (الرائد).