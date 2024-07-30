السباح السعودي زيد السراج: سعيد بتحقيق رقم جديد.. والقادم أفضل

قال السباح السعودي الأولمبي زيد السراج، صاحب الـ16 عامًا، إن المشاركة التي قدّمها في أولمبياد باريس 2024 كانت جميلة جدًا.
وأضاف "السراج" أنه سعيد بتحقيق رقم جديد، ووعد بأن يكون القادم أفضل، داعيًا إلى استمرار الدعم في المستقبل.
يشار إلى أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قال: إن الظهور الأول مميز للسباح السعودي الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عامًا.
وأعرب عن تشجيعه وتقديره لما حققه "السراج" خلال مشاركته، بالقول: المستقبل أمامك يا بطل بإذن الله.
وكان السباح السعودي الصاعد زيد السراج، قد اختتم مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية؛ حيث جاء ذلك بعد نهاية مجموع تصفيات سباق 100م بتأهل أفضل 16 زمنًا من أصل 79 مشاركًا.