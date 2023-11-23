دوري روشن للمحترفين: النصر والاتحاد والتعاون في مواجهات افتتاحية الجولة الـ14

تنطلق غداً الجمعة أولى مباريات الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام 4 لقاءات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.
يدخل الاتحاد المباراة وهو بالمركز الخامس ولديه 24 نقطة ،بينما يشارك الاتفاق باللقاء وهو يمتلك 22 نقطة، ويحتل المركز السابع.
التعاون - الرياض
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يشارك التعاون باللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، في حين يقع الرياض بالمركز الـ14 ويمتلك 12 نقطة.
يقام اللقاء بين الطائي والرائد، في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
يدخل الطائي المواجهة وهو يمتلك 11 نقطة، ويحتل المركز الـ15، بينما يأتي الرائد بالمركز الـ17 (قبل الأخير) ولديه 9 نقاط.
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.
يدخل النصر المواجهة وهو يحتل وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الأخدود المركز الـ16 ولديه 10 نقاط.