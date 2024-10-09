ألعاب السعودية الثالثة: "ذهب" الأثقال لآل سليم وآل عيجان وإنغليش

توج محمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين والفائزات في منافسات اليوم الأربعاء لثلاثة أوزان للشباب والسيدات والرجال، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 التي أقيمت في بوليفارد 4، بحضور أنطونيو كونفليتي، رئيس الاتحاد الأوروبي لرفع الأثقال، وخالد المهلهل، رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، وأحمد المقيرن، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.