ألعاب السعودية الثالثة: "ذهب" الأثقال لآل سليم وآل عيجان وإنغليش

توج محمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين والفائزات في منافسات اليوم الأربعاء لثلاثة أوزان للشباب والسيدات والرجال، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 التي أقيمت في بوليفارد 4، بحضور أنطونيو كونفليتي، رئيس الاتحاد الأوروبي لرفع الأثقال، وخالد المهلهل، رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، وأحمد المقيرن، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
حصد سراج آل سليم (العلا) ذهبية وزن 67 كجم للرجال، فيما ظفر نواف المزيدي (الطرف) بالميدالية الفضية، وذهبت البرونزية لمنصور آل سليم (العلا).
وحقق محمد آل عجيان (الهدى) ذهبية وزن 55 كجم للشباب، فيما حصل حسن الوباري (العمران) على الميدالية الفضية، ونال رضا الزوري (النور) الميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات لوزن 59 كجم، خطفت إنغليش كيملوني (الاتحاد) الميدالية الذهبية، وحصدت جنة العماري (جدة) الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية لصالح العنود الشهري (الطرف)، حيث تسلمن ميدالياتهن من فوزية حوباني، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
وتستكمل غدًا الخميس منافسات رفع الأثقال، بأوزان 67 كجم للشباب، و76 كجم للسيدات، و89 كجم للرجال.