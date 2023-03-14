رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين .. “النصر" يتأهل للدور نصف النهائي عبر بوابة أبها

كأس خادم الحرمين الشريفين .. “النصر" يتأهل للدور نصف النهائي عبر بوابة أبها
محمد السيد
محمد السيد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على أبها .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" ضمن مباريات الدور ربع النهائي من المسابقة بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف .

أهداف المباراة سجلها سامي النجعي في الدقيقة الأولى من المباراة ليصبح الهدف الأسرع في المسابقة حتى الآن قبل أن يسجل عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة 21 .

في بداية شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 49 ينجح المهاجم الشاب محمد مران في تسجيل الهدف الثالث لفريقه قبل أن يقلص النتيجة عبد الفتاح آدم بهدف لصالح أبها في الدقيقة 69 .

بتلك النتيجة يتأهل النصر للدور قبل النهائي حيث يواجه الوحدة الذي تأهل هو الآخر عقب فوزه على الباطن بهدفين لهدف .

النصر
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كأس خادم الحرمين الشريفين

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