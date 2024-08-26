الهلال يحصل على موافقة "كانسيلو" النهائية ويغلق ملف "عبد الحميد" 

ويستهدف الهلال، بطلب من المدرب "خيسوس" التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي هذا الصيف، تعويضًا لرحيل سعود عبدالحميد، الذي يستعد للانضمام إلى صفوف روما الإيطالي.