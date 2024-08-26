الهلال يحصل على موافقة "كانسيلو" النهائية ويغلق ملف "عبد الحميد" 

أكدت تقارير إعلامية أن الهلال حصل بالفعل على موافقة نهائية من نجم مانشستر سيتي اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على "SSC"، فإن مسؤولي الهلال لديهم الآن الموافقة النهائية من اللاعب البرتغالي وناديه أيضًا، ولم يتبق سوى توقيع العقود".
وقالت مصادر البرنامج: إن عقود انتقال اللاعب ستتم في العاصمة الفرنسية "باريس"، على أن يغادر فهد بن نافل، لتوقيع العقود خلال اليومين المقبلين".
ويستهدف الهلال، بطلب من المدرب "خيسوس" التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي هذا الصيف، تعويضًا لرحيل سعود عبدالحميد، الذي يستعد للانضمام إلى صفوف روما الإيطالي.
وبالحديث عن سعود عبدالحميد، ظهير الهلال، نفت مصادر البرنامج صحة الأخبار التي تداولت عن أن النادي السعودي اشترط عند عودة اللاعب من روما أن يلعب لصالح الهلال مرة أخرى.
فيما أكدت أن "عبدالحميد" تم بيع عقده نهائيًا، وفي حال عودته من الاحتراف فإنه سيكون متاحاً لأي نادٍ يختاره اللاعب.