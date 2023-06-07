الاتحاد يستحوذ على التشكيلة المثالية لموسم دوري روشن.. وغيسلان كونان الأعلى تقييمًا

وحصل المدافع الإيفواري غيسلان كونان لاعب النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في تشكيلة الموسم وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 8،9 درجة، وجاء زميله في الفريق البرازيلي لويس غوستافة في المرتبة الثانية بـ8،3درجة، فيما حلّ متوسط ميدان التعاون المحترف الباراغواياني كاكو ثالثًا بحصوله على 8،1 درجة.