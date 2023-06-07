الاتحاد يستحوذ على التشكيلة المثالية لموسم دوري روشن.. وغيسلان كونان الأعلى تقييمًا

استحوذ لاعبو فريق الاتحاد المتوجون ببطولة الدوري، على نصيب الأسد من التشكيلة المثالية للموسم الكروي 2022/ 2023 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، المقدّمة من موقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وغلب المحترفون الأجانب على تشكيلة المثالية للموسم الرياضي، والتي ضمّت ثمانية لاعبين محترفين أجانب، مقابل ثلاثة لاعبين محليين.
وضمّت التشكيلة خمسة لاعبين يمثلون الاتحاد مقابل لاعبين للنصر، ومثلهم للفتح ولاعب لكل من الهلال والتعاون.
وحصل المدافع الإيفواري غيسلان كونان لاعب النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في تشكيلة الموسم وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 8،9 درجة، وجاء زميله في الفريق البرازيلي لويس غوستافة في المرتبة الثانية بـ8،3درجة، فيما حلّ متوسط ميدان التعاون المحترف الباراغواياني كاكو ثالثًا بحصوله على 8،1 درجة.
حراسة المرمى: مارسيلو غروهي "الاتحاد".
خط الدفاع: أحمد حجازي "الاتحاد"، أحمد شراحيلي "الاتحاد"، مدالله العليان "الاتحاد"، غيسلان كونان "النصر".
خط الوسط: لويس غوستافو "النصر"، رومارينهو "الاتحاد"، كاكو "التعاون".
خط الهجوم: أوديون ايغالو "الهلال"، مراد باتنا "الفتح"، فراس البريكان "الفتح".