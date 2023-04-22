من يحسم الكلاسيكو "دياز" أم "سانتو" ويخطف بطاقة نهائي كأس الملك

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة مساء غدٍ، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي سيكون مسرحاً، لمواجهة من العيار الثقيل، تجمع الاتحاد مع ضيفه الهلال، في واحدة من أقوى كلاسيكوات الكرة السعودية.
وستكون المواجهة هي الثانية بين مدربي الفريقين الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، والبرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة.
وسيكون رامون دياز، مدرب الهلال، على موعد مع نونو سانتو، مدرب الاتحاد، إذ سيلتقيان وجهاً لوجه للمرة الثانية، خلال منافسات الموسم الجاري.
كانت الأفضلية في صالح المدرب الأرجنتيني في أول لقاء جمعه مع نظيره البرتغالي، إذ تفوق الهلال على الاتحاد بهدف دون مقابل، في يناير الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
يشار أن المدرب الأرجنتيني، واجه العديد من المدربين البرتغاليين، منذ محطته الأولى في الملاعب السعودية، عام 2016، خلالها أثبت دياز علو كعبه على المدرسة البرتغالية، في هذه الفترة، إذ حقق 10 انتصارات على 6 مدربين برتغاليين مختلفين، وجاءت 9 منها خلال فترتيه مع الهلال، وأخرى خلال تجربته مع النصر الإماراتي قبل عامين.
وتعرض المدرب الأرجنتيني إلى هزيمة واحدة أمام منافس برتغالي، ومن المفارقات أنها جاءت خلال محطته مع الاتحاد عام 2018، وأمام جورجي جيسوس، الذي كان حينها مدربًا للهلال.