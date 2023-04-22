من يحسم الكلاسيكو "دياز" أم "سانتو" ويخطف بطاقة نهائي كأس الملك

يشار أن المدرب الأرجنتيني، واجه العديد من المدربين البرتغاليين، منذ محطته الأولى في الملاعب السعودية، عام 2016، خلالها أثبت دياز علو كعبه على المدرسة البرتغالية، في هذه الفترة، إذ حقق 10 انتصارات على 6 مدربين برتغاليين مختلفين، وجاءت 9 منها خلال فترتيه مع الهلال، وأخرى خلال تجربته مع النصر الإماراتي قبل عامين.