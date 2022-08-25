الاتفاق ينهي تحضيراته وانتظام القائمة المختارة في المعسكر.. استعدادًا لمواجهة الطائي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.