الاتفاق ينهي تحضيراته وانتظام القائمة المختارة في المعسكر.. استعدادًا لمواجهة الطائي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الخميس على ملعبه الرديف استعدادًا لاستضافة الطائي في أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 /23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في أحد الفنادق حتى قبل مواجهة الفريق نظيره الطائي عند الساعة 6:45 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.