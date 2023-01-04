باريس سان جيرمان يعلن: "ميسي" عاد للتدريبات الجماعية

انخرط ليونيل ميسي المتوّج بطلًا لمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، بتدريبات فريقه باريس سان جيرمان؛ وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية، الأربعاء.
ونشر حساب سان جيرمان على تويتر صورًا لوصول ميسي ولقائه بزملائه: "ليو ميسي عاد إلى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم".
واستقبل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، من بينهم البرازيلي نيمار، ميسي بإقامة ممر شرفي، وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعًا صغيرًا، وفق المشاهد التي نشرها حساب الفريق.
ويخوض فريق العاصمة الجمعة الدور الـ32 من كأس فرنسا في شاتورو، على الأرجح من دون ميسي الذي قد يعود إلى الملاعب ضد الضيف أنجيه في الدوري الأربعاء المقبل.
وحقّق ميسي بداية رائعة للدوري مسجلًا 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليساهم في تصدّر سان جيرمان الترتيب.