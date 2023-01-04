باريس سان جيرمان يعلن: "ميسي" عاد للتدريبات الجماعية

واستقبل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، من بينهم البرازيلي نيمار، ميسي بإقامة ممر شرفي، وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعًا صغيرًا، وفق المشاهد التي نشرها حساب الفريق.