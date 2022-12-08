رياضة

كأس العالم قطر 2022 البرازيل في مواجهة كرواتيا والأرجنتين أمام هولندا

ضمن منافسات دور ربع النهائي
كأس العالم
كأس العالم
محمد السيد
محمد السيد

تستأنف اليوم الجمعة مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث تبدأ أولى جولات الدور ربع النهائي في البطولة، وستُقام مباراتان على النحو التالي:

كرواتيا - البرازيل

يلتقي المنتخب الكرواتي بنظيره البرازيل، في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة التعليمية.

ونجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى دور الـ8، بعد فوزه على منتخب اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف عن طريق ركلات الترجيح، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم.

كما تأهل المنتخب البرازيلي بعد تحقيقه انتصارًا كبيرًا على منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الأرجنتين - هولندا

تنطلق المباراة بين منتخبي الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوسيل.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى دور الـ8 بمنافسات كأس العالم، بعد فوزه على منتخب أستراليا في دور الـ16.

واستطاع المنتخب الهولندي التأهل على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد التغلب عليه بنتيجة (3 /1).

كأس العالم
منتخب الأرجنتين
منتخب البرازيل
منتخب كرواتيا
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