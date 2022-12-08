كأس العالم قطر 2022 البرازيل في مواجهة كرواتيا والأرجنتين أمام هولندا

ونجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى دور الـ8، بعد فوزه على منتخب اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف عن طريق ركلات الترجيح، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم.