كأس العالم قطر 2022 البرازيل في مواجهة كرواتيا والأرجنتين أمام هولندا

تستأنف اليوم الجمعة مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث تبدأ أولى جولات الدور ربع النهائي في البطولة، وستُقام مباراتان على النحو التالي:
يلتقي المنتخب الكرواتي بنظيره البرازيل، في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة التعليمية.
ونجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى دور الـ8، بعد فوزه على منتخب اليابان بـ3 أهداف مقابل هدف عن طريق ركلات الترجيح، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم.
كما تأهل المنتخب البرازيلي بعد تحقيقه انتصارًا كبيرًا على منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
تنطلق المباراة بين منتخبي الأرجنتين وهولندا في تمام الساعة الـ10 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوسيل.
ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى دور الـ8 بمنافسات كأس العالم، بعد فوزه على منتخب أستراليا في دور الـ16.
واستطاع المنتخب الهولندي التأهل على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد التغلب عليه بنتيجة (3 /1).