حصاد الجولات الثماني من دوري روشن السعودي للمحترفين

في المقابل صراع الهروب من شبح الهبوط يلقي بظلاله على أربعة فرق حيث يتذيل فريق الباطن جدول الترتيب بدون أي انتصار، برصيد نقطة واحدة حققها من تعادله مع ضمك، في حين تلقى 7 هزائم، والحال لا يختلف كثيراً عن فريق الفيحاء بطل كأس الملك الموسم الماضي، حيث يعاني الفريق من تراجع النتائج إذ لم يعرف طعم الانتصار في الجولات الثمانية الماضية، محققاً تعادلين و 6 هزائم وضعته بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.