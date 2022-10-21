حصاد الجولات الثماني من دوري روشن السعودي للمحترفين

انفرد فريق الشباب بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه عقب نهاية الجولة الثامنة، والتي توقف بعدها قطار الدوري لقرابة الشهرين نظير ارتباط المنتخب السعودي بفترة التحضير لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وحافظ النصر على مركز الوصافة في حين احتل الاتحاد المركز الثالث بينما تراجع حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية إلى المركز الرابع.
و قدم التعاون إلى الآن موسماً جيداً للغاية وضعه في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الهلال، وواصل فريق ضمك عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش احتل من خلالها المركز السادس متفوقاً بفارق الأهداف عن الطائي الذي يقدم موسماً استثنائياً لغاية الآن.
في المقابل صراع الهروب من شبح الهبوط يلقي بظلاله على أربعة فرق حيث يتذيل فريق الباطن جدول الترتيب بدون أي انتصار، برصيد نقطة واحدة حققها من تعادله مع ضمك، في حين تلقى 7 هزائم، والحال لا يختلف كثيراً عن فريق الفيحاء بطل كأس الملك الموسم الماضي، حيث يعاني الفريق من تراجع النتائج إذ لم يعرف طعم الانتصار في الجولات الثمانية الماضية، محققاً تعادلين و 6 هزائم وضعته بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.
أما الوافدان الجديدان لدوري المحترفين الخليج والعدالة فنتائجهما متشابهة تماماً فكليهما حقق فوزاً يتيماً ومثلهما تعادل ليتقاسما المركزين الرابع عشر والثالث عشر.
وأقيمت 64 مباراة شهدت تسجيل 150هدفاً بمعدل (2،34) هدف في المباراة الواحدة، احتسب خلالها 10 ركلات جزاء، وشهدت إشهار 230 بطاقة ملونة منها 219 بطاقة صفراء و 11 بطاقة حمراء.
يتصدر فريق الشباب قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ20هدفاً يليه النصر بـ18 هدفاً ثم الهلال بـ13هدفاً.
يأتي الاتحاد والشباب كأكثر الفرق محافظة على نظافة الشباك حيث خرجا بـ6 مباريات بشباك نظيفة.
تصدرت الجماهير اتحاد جدة قائمة الحضور بـ126912 مشجعاً، و حلت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ 81966 مشجعاً، وجاءت جماهير العدالة بالمرتبة الثالثة بـ44252 مشجعاً.
الهلال الأكثر استحواذاً على الكرة في الجولات الثامنة الماضية بنسبة وصلت إلى 75،3%.
يتصدر مهاجم الشباب البرازيلي كارلوس جونيور ترتيب قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف يليه مواطنه تاليسكا مهاجم النصر بـ5 أهداف، في حين يأتي مهاجم الفتح فراس البريكان في صدارة اللاعبين المحليين بـ4 أهداف.
و يأتي البرازيلي إغور كورنادو متوسط ميدان الاتحاد في صدارة قائمة اللاعبين صناعة للأهداف بـ5 أهداف يليه لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب هتان باهبري في المركز الثاني بـ4 أهداف.