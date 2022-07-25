الهلال يواصل الاستعداد للموسم الجديد.. والفحوص الطبية مستمرة

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الهلال في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة القادم إلى مدينة "برمنغهام" البريطانية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.