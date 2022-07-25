الهلال يواصل الاستعداد للموسم الجديد.. والفحوص الطبية مستمرة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد تدريباً اعتيادياً في مقر النادي؛ وذلك تحضيراً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023م، حيث تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية.
اشتمل المران على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، والجري حول الملعب على سرعات مختلفة، تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
قدم مجلس الإدارة تعازيه للمحترف البرازيلي مـيشايل ديلغادو في وفاة جدته، ويواصل الفريق يوم الغد تحضيراته؛ بفحوصات طبية صباحاً، وتدريبات اعتيادية مساء.
ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الهلال في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة القادم إلى مدينة "برمنغهام" البريطانية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.