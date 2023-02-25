الليلة (كبير آسيا) الهلال السعودي وجهًا لوجه أمام الدحيل القطري.. من أجل بلوغ النهائي

ويستضيف ملعب الثمامة في العاصمة القطري الدوحة القمة الخليجية العربية بنكهة آسيوية، عند السادسة من مساء اليوم الأحد، في نصف النهائي الآسيوي، حيث وصل الهلال لهذه المباراة عبر بوابة فولاد الإيراني، فيما جاء بلوغ الدحيل عن طريق الشباب السعودي.