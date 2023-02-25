الليلة (كبير آسيا) الهلال السعودي وجهًا لوجه أمام الدحيل القطري.. من أجل بلوغ النهائي

يواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، نظيره الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
ويستضيف ملعب الثمامة في العاصمة القطري الدوحة القمة الخليجية العربية بنكهة آسيوية، عند السادسة من مساء اليوم الأحد، في نصف النهائي الآسيوي، حيث وصل الهلال لهذه المباراة عبر بوابة فولاد الإيراني، فيما جاء بلوغ الدحيل عن طريق الشباب السعودي.
الهلال يخوض اللقاء وعينه على النهائي من أجل الحفاظ على اللقب، فيما يأمل الدحيل تسجيل إنجاز تاريخي في حال الوصول إلى النهائي عبر بوابة حامل اللقب، ويتسلح الأخير بعاملي الأرض والجمهور.
كما زحفت الجماهير السعودية نحو قطر لمساندة ممثلها في الموقعة المرتقبة.
وتعد مواجهة الليلة تحديًا كبيرًا بين مدربي الفريقين الأرجنتينيين "دياز"و"كريسبو".