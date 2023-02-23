"ماريغا" أصاب "فولاد الإيراني " في مقتل.. الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز نظيره فولاد الإيراني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، في ربع نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الياباني "هيروكي".