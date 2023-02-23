"ماريغا" أصاب "فولاد الإيراني " في مقتل.. الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز نظيره فولاد الإيراني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، في ربع نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الياباني "هيروكي".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، والذي شهد تألق حارس الهلال عبدالله المعيوف، في الذود عن مرماه وبالذات عند الدقيقة 15 .
فيما جاءت محاولات الثلاثي (سالم الدوسري وماريغا وفييتو) سلبية في هذا الشوط.
ومع مطلع الشوط الثاني دفع المدير للفني للهلال باللاعب سعود عبدالحميد بدلاً من ناصر الدوسري، وكاد البديل أن يحرز هدف السبق عند الدقيقة 48 لولا يقظة حارس فولاد "كريستوفر" .
كما تصدى حارس فولاد لتسديدة "فييتو" عند الدقيقة 64 .
وفي الدقيقة 87 مرر صالح الشهري ( البديل الناجح ) تمريرة من ذهب لموسى ماريغا ، الذي يتوغل داخل الصندوق ويسدد كرة أرضية زاحفة داخل شباك فولاد الإيراني ، كان هذا الهدف كافياً لبلوغ ( كبير آسيا ووصيف كأس العالم ) إلى نصف النهائي الآسيوي لمواجهة الدحيل القطري في رحلة الدفاع عن لقبه.