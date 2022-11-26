كأس العالم 2022.. اليابان والمغرب وألمانيا وإسبانيا ضمن باقي منافسات الجولة الثانية

تُستكمل غدًا الأحد باقي مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم قطر 2022 بلقاءات قوية عدة، وذلك بإقامة أربع مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أحمد بن علي.
ويقع المنتخبان بالمجموعة الخامسة بجانب منتخبَي ألمانيا وإسبانيا.
منتخب اليابان يمتلك 3 نقاط بعد فوزه على منتخب ألمانيا، فيما لا تملك كوستاريكا أي رصيد نقطي بعد الخسارة أمام إسبانيا.
تُقام المباراة الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة، وهما بالمجموعة السادسة بجانب منتخبَي كرواتيا وكندا.
يحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزه على منتخب كندا، بينما يمتلك منتخب المغرب نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام كرواتيا.
تُقام المباراة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولى. ويقع المنتخبان بالمجموعة السادسة إلى جانب منتخبَي بلجيكا والمغرب.
تمتلك كرواتيا نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام المغرب، بينما لا يمتلك منتخب كندا أي نقاط بعد الخسارة أمام بلجيكا.
تُقام المباراة الـ 10 مساء على ملعب البيت، ويقع كل منهما بالمجموعة الخامسة بجانب منتخبَي اليابان وكوستاريكا.
لا تمتلك ألمانيا أي رصيد نقطي بعد الهزيمة أمام اليابان، بينما تمتلك إسبانيا 3 نقاط بعد فوزها على منتخب كوستاريكا.