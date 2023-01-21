"المزيني" توَّج الأبطال.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوَّج ببطولة تنس الجامعات

بدوره، أشاد رئيس اتحاد الجامعات، الدكتور خالد المزيني، بالمستوى المميز للاعبين خلال المنافسات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد الاستعداد الجيد للجامعات المشاركة؛ ما أسهم في نجاح البطولة فنيًّا.. مثمنًا في الوقت نفسه للجامعة الإسلامية الاستضافة المميزة للبطولة، ولنادي الأنصار تعاونه من خلال استضافة عدد من المباريات على ملاعبه.