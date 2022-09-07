استعدادًا لأكبر حدث رياضي.. تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2022 تصل أمتارَها الأخيرة

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب السعودية تهدف إلى رفع مستوى قدرات المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وبشكل يواكب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيـدة، كما تسعى الدورة إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات؛ إذ تم تخصيص جوائز مالية ضخمة؛ حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.