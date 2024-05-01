في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن.. الأهلي يبحث عن نقاط ضمك

في قمة مباريات اليوم الخميس يحل ضمك ضيفًا على نظيره الأهلي عند التاسعة مساء، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

لقاء مهم للأهلي الذي يلعب متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، وسيرمي بكامل ثقله في هذه المواجهة من أجل خطف النقاط الثلاث، والبقاء ثالثًا في سُلّم الترتيب؛ لمواصلة رحلة البحث عن المقعد الآسيوي.