في افتتاح الجولة الـ30 من دوري روشن.. الأهلي يبحث عن نقاط ضمك

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، أبرزها لقاء الأهلي وضمك.
يحل الأخدود ضيفًا مزعجًا على نظيره الحزم، وذلك في تمام السادسة مساء على ملعب نادي الحزم في الرس.
اللقاء عنوانه خطف "النقاط الست" للطرفين في حال تحقيق أحدهما الفوز والابتعاد أكثر عن مناطق شبح الهبوط، وإن كان الضيف أكثر أمانًا من الحزم.
يستضيف الفتح على أرض ملعبه في الأحساء نظيره الرياض في تمام التاسعة مساء، ذلك في لقاء مهم للرياض أكثر منه للفتح؛ إذ يسعى "الرياض" للعودة للعاصمة ولو بنقطة التعادل التي تُقرّبه أكثر من مناطق الأمان.
في قمة مباريات اليوم الخميس يحل ضمك ضيفًا على نظيره الأهلي عند التاسعة مساء، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
لقاء مهم للأهلي الذي يلعب متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، وسيرمي بكامل ثقله في هذه المواجهة من أجل خطف النقاط الثلاث، والبقاء ثالثًا في سُلّم الترتيب؛ لمواصلة رحلة البحث عن المقعد الآسيوي.