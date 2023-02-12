وزير الرياضة "الفيصل" يستقبل الهلال "وصيف كأس العالم"

وأكد وزير الرياضة أن هذا النجاح يعدّ امتدادًا لما حقّقته كرة القدم السعودية في الأعوام الأخيرة من نجاحات، على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وكذلك الأندية، في ظل الدعم غير المسبوق من قبل القيادة الرشيدة، متمنيًا لفريق الهلال وأندية الوطن كافة تحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة، ورفع راية الوطن عالية في مختلف المحافل القارية والدولية.