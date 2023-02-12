وزير الرياضة "الفيصل" يستقبل الهلال "وصيف كأس العالم"
استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم الأحد، بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في مملكة المغرب الشقيقة.
وهنّأ "الفيصل" أثناء لقائه بالبعثة، إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستويات المميزة والمشرفة التي قدّمها الفريق، التي توّجت بوصوله إلى المباراة النهائية في المونديال العالمي، وحصوله على وصافة أندية العالم؛ في إنجاز يسجل لأول مرة للكرة السعودية.
وأكد وزير الرياضة أن هذا النجاح يعدّ امتدادًا لما حقّقته كرة القدم السعودية في الأعوام الأخيرة من نجاحات، على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وكذلك الأندية، في ظل الدعم غير المسبوق من قبل القيادة الرشيدة، متمنيًا لفريق الهلال وأندية الوطن كافة تحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة، ورفع راية الوطن عالية في مختلف المحافل القارية والدولية.
وكان فريق الهلال قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المستضيف الوداد الرياضي المغربي في الدور الأول بضربات الترجيح، ثم تجاوزه لفريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة "3-2"، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة "5-3".