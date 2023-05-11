رئيس الوحدة: الفوز الأكبر في مباراة نهائي الكأس غدًا هو السلام على ولي العهد

وأشار دحلان إلى أن الوحدة خاض مشوار صعب حتى وصل للمباراة النهائية؛ حيث نجح في الدور نصف النهائي في أن يقصي فريق النصر ويتغلّب عليه بهدف دون مقابل، بعدما كسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية وضمك بهدف في دور الـ16، وهناك إصرار لدى اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي على تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.