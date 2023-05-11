رئيس الوحدة: الفوز الأكبر في مباراة نهائي الكأس غدًا هو السلام على ولي العهد

أكّد الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة حسن دحلان، أن الفوز الأكبر والأهم لفريقه الكروي في لقائه غدًا الجمعة، مع منافسه الهلال، على كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم؛ هو حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المباراة المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ورفع دحلان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله؛ لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية التي يخوضها فريقه أمام الهلال، وعبّر عن امتنانه وسعادته وجميع الوحداويين، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تشريف سموّه المباراة النهائية.
وقال: الرعاية والتشريف يعكسان الاهتمام والدعم الكبير الذي تجده الرياضة والأندية السعودية من القيادة الرشيدة، في ظل الطفرة الكبيرة التي تحقّقت في السنوات الماضية بفضل المتابعة المستمرّة لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والتخطيط الجيد لاتحاد كرة القدم برئاسة ياسر المسحل.
وذكّر الفريق والجهازين الفني والإداري بكلمة سمو ولي العهد الملهمة للمنتخب السعودي قبل نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، عندما طلب من اللاعبين "أن يستمتعوا باللعب دون أي ضغوط نفسية"، مشيرًا إلى أنه لا خاسر في المباراة النهائية، وأن الجميع فائز بالسلام على سمو ولي العهد.
وأضاف: نحترم الهلال، وندرك جيدًا أننا نواجه بطلَ آسيا وزعيمها، الذي يسعى خلال اللقاء إلى الفوز بالمباراة، ونؤكّد أن الوحداويين سيقدمون كل ما يملكون لإسعاد جماهيرهم، ويسعون إلى التمسك بالفرصة الغالية التي جعلتهم قريبين جدًّا من إنجاز تاريخي.
وأشار دحلان إلى أن الوحدة خاض مشوار صعب حتى وصل للمباراة النهائية؛ حيث نجح في الدور نصف النهائي في أن يقصي فريق النصر ويتغلّب عليه بهدف دون مقابل، بعدما كسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية وضمك بهدف في دور الـ16، وهناك إصرار لدى اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي على تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.