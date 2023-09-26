رياض محرز على رأس التشكيلة المثالية للجولة السابعة

وكشف الحساب الرسمي الدوري روشن على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، أن لاعبي الوحدة نالوا نصيب الأسد في التشكيلة المثالية للجولة بواقع ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين للاتفاق، ولاعب لكل من: (الشباب، والفيحاء، والخليج، والطائي، وضمك، والأهلي)؛ فيما غاب لاعبو الهلال والنصر والاتحاد عن القائمة المؤلفة من 11 لاعبًا.