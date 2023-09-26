رياض محرز على رأس التشكيلة المثالية للجولة السابعة

استحوذ لاعبو فريق الوحدة على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة السابعة (جولة نحلم ونحقق) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024 بحسب فانتاسي.
وكشف الحساب الرسمي الدوري روشن على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، أن لاعبي الوحدة نالوا نصيب الأسد في التشكيلة المثالية للجولة بواقع ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين للاتفاق، ولاعب لكل من: (الشباب، والفيحاء، والخليج، والطائي، وضمك، والأهلي)؛ فيما غاب لاعبو الهلال والنصر والاتحاد عن القائمة المؤلفة من 11 لاعبًا.
وغلب اللاعبون الأجانب على التشكيلة المثالية للجولة السابعة من الموسم الجديد والتي ضمت ثمانية محترفين أجانب مقابل ثلاثة لاعبين محليين.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج)
خط الدفاع: فواز الصقور (الشباب)، فاروق شافعي (ضمك)، عبدالله الحافظ (الوحدة)، غيسلان كونان (الفيحاء).
خط الوسط: جورجينو فالليندوم (الاتفاق)، فيصل فجر (الوحدة)، حسين العيسى (الوحدة)، برنارد مينساه (الطائي).
خط الهجوم: رياض محرز (الأهلي)، موسى ديمبيلي (الاتفاق).