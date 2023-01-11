بحضور" البلطان" .. الشباب يفتح ملف موقعة النصر

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في اللقاء الأخير حيث أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية في منتصف الملعب ركز من خلالها على الاستحواذ، وإنهاء الهجمة بطريقة صحيحة في المرمى.