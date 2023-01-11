رياضة
بحضور" البلطان" .. الشباب يفتح ملف موقعة النصر
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لموقعة النصر المرتقبة ، السبت المقبل في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، في ملعب النادي الرديف.
انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في اللقاء الأخير حيث أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية في منتصف الملعب ركز من خلالها على الاستحواذ، وإنهاء الهجمة بطريقة صحيحة في المرمى.
واختتمت التدريبات بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب.