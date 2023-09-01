إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.. الثلاثاء

وتنطلق البطولة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن تقام الجولة الثانية يوم 15 ديسمبر ثم نصف النهائي في يومي 18 و19 ديسمبر بينما النهائي في 22 من نفس الشهر.