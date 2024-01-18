بطولة آسيا 2023: فلسطين تؤجل حسم التأهل عقب التعادل مع الإمارات

بتلك النتيجة يرفع المنتخب الإماراتي رصيده عند النقطة رقم 4 كما حصد المنتخب الفلسطيني أول نقطة له في المجموعة التي تضم إلى جوارهما كلاً من إيران وهونغ كونغ.