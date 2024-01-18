بطولة آسيا 2023: فلسطين تؤجل حسم التأهل عقب التعادل مع الإمارات

منع المنتخب الفلسطيني، نظيره الإماراتي من حجز تذكرة الصعود للدور التالي مؤقتًا عقب تعادل المنتخبين قي المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023 بتعادل المنتخبين إيجابيًا بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب سلطان عادل للإمارات في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل المنتخب الفلسطيني عن طريق بدر ناصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.
يُذكر أن المنتخب الإماراتي لعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 37 عقب طرد لاعبه خليفة الحمادي.
بتلك النتيجة يرفع المنتخب الإماراتي رصيده عند النقطة رقم 4 كما حصد المنتخب الفلسطيني أول نقطة له في المجموعة التي تضم إلى جوارهما كلاً من إيران وهونغ كونغ.