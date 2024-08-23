"رونالدو" يوجّه رسالة حماسية بعد التعادل أمام الرائد بالدوري السعودي

وجّه نجمُ نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ رسالةً خاصة لجماهير الفريق بعد تعادل الفريق بالأمس أمام الرائد في أولى جولاته بالدوري السعودي.
وتعثّر النصر بالأمس خلال لقائه أمام ضيفه الرائد بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
وكتب "كريستيانو رونالدو" عبر صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "لن نستسلم أبدًا، ولن نستسلم أبدًا، تصميمنا لا يعرف حدودًا".
وكان قد أحرز النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" هدفَ فريقه من ضربة رأسية بالدقيقة الـ34 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل الرائدُ هدفَ التعادل.
وافتتح النصرُ بقيادة المدرب البرتغالي "لويس كاسترو" موسمَه المحلي بخسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة "4/1".