"رونالدو" يوجّه رسالة حماسية بعد التعادل أمام الرائد بالدوري السعودي

وتعثّر النصر بالأمس خلال لقائه أمام ضيفه الرائد بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".