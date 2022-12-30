"الفيحاء" يواصل صحوته ويضيف "الفتح" لضحاياه

نجح فريق الفيحاء بالعودة للديار بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد، ليواصل بذلك صحوته للجولة الثالثة على التوالي بثلاث انتصارات متتالية في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.