"الفيحاء" يواصل صحوته ويضيف "الفتح" لضحاياه

نجح فريق الفيحاء بالعودة للديار بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون رد، ليواصل بذلك صحوته للجولة الثالثة على التوالي بثلاث انتصارات متتالية في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 77 عن طريق النجم النيجيري أنتوني نواكايمي الذي قاد هجمة منظمة تلاعب من خلالها بالمدافعين، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس السويدي جاكوب ريين.
وألغت صافرة الحكم سلطان الحربي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة هدف التعادل لأصحاب الضيافة بقوة القانون لوجود التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع أطلق سعود زيدان رصاصة الرحمة بمرمى الفتح بتسجيله هدف تأمين الانتصار الثاني بعد أن نفذ زملاؤه هجمة عكسية منظمة قادها النيجيري أنتوني نواكايمي، قبل أن تصل الكرة إلى ريكاردو ريلير الذي مرر بدوره كرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف وذلك في الدقيقة (90+8).
بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة احتل من خلالها المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد الفتح عند 15 نقطة بالمركز الثامن.