"خالد بن سلطان": نمو قطاع رياضة المحركات يضفي تأثيرًا كبيرًا على فرص العمل والاستثمار التجاري

وواصل يقول: "بعدما شاركت بنفسي في سباقات هذه الأنواع من السيارات السياحية في الماضي، يمكن القول إن كأس العالم للسيارات السياحية من الاتحاد الدولي للسيارات، ستكون عطلة نهاية أسبوع رائعة حافلة بالإثارة والحماس، مع العديد من السباقات السريعة والمثيرة. ونريد أن نشجع أكبر عدد ممكن من العائلات على القدوم والاستمتاع بهذا الحدث، بالإضافة إلى المشاركة في جميع الأنشطة والأحداث خارج المسار أيضًا. سيكون كرنفالًا رائعًا لرياضة المحركات.