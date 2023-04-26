"الاتحاد" في مفاوضات مع الأردني "موسى التعمري" لاعب "لوفين" البلجيكي

وقالت الصحيفة إن التعمري اقترب من نهاية عقده مع فريق لوفين البلجيكي، ما دفع العديد من الأندية السعي إلى كسب خدماته أبرزها الاتحاد السعودي، وأحد الأندية الفرنسية.