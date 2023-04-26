"الاتحاد" في مفاوضات مع الأردني "موسى التعمري" لاعب "لوفين" البلجيكي

كشفت صحيفة "الغد" الأردنية عن أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات مع الأردني موسى التعمري، لاعب آود هيفرلي لوفين البلجيكي للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة الأردنية بأن النادي السعودي قدم عرضًا للاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، مشيرة إلى أن التعمري لم يحسم وجهته بعد.
وقالت الصحيفة إن التعمري اقترب من نهاية عقده مع فريق لوفين البلجيكي، ما دفع العديد من الأندية السعي إلى كسب خدماته أبرزها الاتحاد السعودي، وأحد الأندية الفرنسية.
ويحتل الاتحاد صدارة جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.