في الوقت القاتل وبهدف "عوار".. الاتحاد يُحبط مفاجأة الخلود

حقَّق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه الخلود (الوافد الجديد للدوري السعودي) بهدف دون رد مساء اليوم السبت، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين، المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".