في الوقت القاتل وبهدف "عوار".. الاتحاد يُحبط مفاجأة الخلود

حقَّق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه الخلود (الوافد الجديد للدوري السعودي) بهدف دون رد مساء اليوم السبت، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين، المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
وخيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ إذ لم يفلح أي من الفريقين في استغلال الفرص المتاحة لهم لزيارة الشباك؛ ليتأجل الحسم إلى الشوط الثاني.
وفي الشوط الثاني تمكّن الضيوف من خطف هدف الانتصار الثمين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق الدولي الجزائري حسام عوار، وذلك بعد أن حوّل عرضية عبدالرحمن العبود إلى داخل شباك الحارس البرازيلي غروهي في الدقيقة (الـ90+4) مُسجلاً أول أهدافه في مشاركته الأولى بالدوري السعودي.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط، في حين بقي فريق الخلود بدون أي نقطة في أول مشاركة له بتاريخ دوري المحترفين السعودي.