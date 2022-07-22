الاتحاد يتربع على العرش القاري 2004

مع اقتراب انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2022، نسلط الضوء على تاريخ البطولة منذ إطلاقها بنظامها الجديد اعتباراً من نسخة 2002-2003.
وتمتلك كرة القدم الآسيوية تاريخاً حافلاً في مسابقات الأندية، حيث انطلقت بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1967، وشهدت البطولة محطات رائعة لا تنسى قبل أن يتم إطلاقها بنظام جديد اعتباراً من نسخة 2002-2003.
وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على دوري أبطال آسيا 2004 التي شهدت تربع نادي الاتحاد السعودي على العرش القاري.
شارك في دور المجموعات من البطولة 26 نادياً تم توزيعها على سبع مجموعات، وتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لتنضم إلى العين الإماراتي بطل النسخة الأولى.
في المجموعة الأولى تربع باختاكور الأوزبكي على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لزوباهان الإيراني و3 لقطر القطري.
في المقابل حسم الوحدة الإماراتي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة أمام السد القطري، في حين جمع القوة الجوية العراقي 4 نقاط.
وفي المجموعة الثالثة دانت الصدارة للشارقة القطري الذي حصد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للهلال السعودي، ولم يحصل الشرطة العراقي على أي نقطة.
أما في المجموعة الرابعة فقد حسم الاتحاد السعودي الصدارة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام سيباهان الإيراني، مقابل 8 نقاط للعربي القطري ولا شيء لنيفتشي الأوزبكي.
وتصدر جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام جوبيلو ايواتا الياباني، مقابل 9 نقاط لشنغهاي شينهوا الصيني و3 لتيرو ساسانا التايلاندي وصيف حامل اللقب.
ودانت صدارة المجموعة السادسة لداليان شيد الصيني الذي جمع 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من هوانغ انه غيا لاي الفيتنامي وكرونغ ثاي بانك التايلاندي وماكاسار الإندونيسي.
وأخيراً تصدر سيونغنام ايلهوا تشونما الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف أمام يوكوهاما مارينوس الياباني، مقابل 4 نقاط لبيرسيك كيديري الإندونيسي ونقطة لبينه دونغ الفيتنامي.
دخل العين الإماراتي حامل اللقب المنافسة اعتباراً من الدور ربع النهائي، ليخوض المواجهة أمام جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، حيث فاز الأخير ذهاباً 1-0 في العين ثم جدد تفوقه 4-1 في جيونجو.
الاتحاد السعودي تواجه مع داليان شيد الصيني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1 في داليان، قبل أن يحقق الفريق السعودي الفوز 1-0 إياباً في جدة بفضل هدف رضا تكر.
ثالث مواجهات الدور ربع النهائي جمعت بين الشارقة الإماراتي وسيونغنام ايلهوا تشونما الكوري الجنوبي، حيث حقق الأخير الفوز ذهاباً على أرضه بنتيجة 6-0، ثم جدد الفوز بنتيجة 5-2 في الشارقة.
وتقابل الوحدة الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 1-1 في أبو ظبي، لكن باختاكور تفوق بواقع 4-0 في مباراة الإياب بطشقند.
وشهد الدور قبل النهائي تواجد فريقين من كوريا الجنوبية، حيث تقابل الاتحاد مع جيونبوك موتورز، وحقق الفريق السعودي الفوز ذهاباً على أرضه 2-1 بفضل هدفي محمد نور وحمد المنتشري، ثم تعادل الفريقين 2-2 في جيونجو، بعدما تقدم جيونبوك موتورز بهدفين في الشوط الأول لكن الاتحاد رد في الشوط الثاني عبر هدفي تشيكو من ضربة جزاء وأسامة المولد.
ثاني مواجهات الدور قبل النهائي جمعت بين سيونغنام ايلهوا تشونما وباختاكور، حيث تعادل الفريقين ذهاباً 0-0 في سيونغنام، لكن الفريق الكوري ضرب بقوة خارج ملعبه وحقق الفوز 2-0.
لا يزال نهائي دوري أبطال آسيا 2004 راسخاً في الذاكرة، حيث شهدت مباراة الذهاب فوز سيونغنام ايلهوا خارج ملعبه بنتيجة 3-1، بفضل أهداف دينيس لاكتيونوف وكيم دو-هوون وجانغ هاك-يونغ، في حين سجل رضا تكر هدف الاتحاد الوحيد.
وتوجه الاتحاد لخوض مباراة الإياب في سيونغنام وهو في موقف صعب للغاية، لكن الفريق قلب كل التوقعات وحقق فوزاً تاريخياً بنتيجة 5-0 ليتوج باللقب القاري الثمين.
أهداف الاتحاد في مباراة الإياب جاءت بواسطة رضا تكر (29) وحمزة إدريس (45+4) ومحمد نور (56 و78) ومناف أبو شقير (90+5).
فاز الكوري الجنوبي كيم دو-هوون لاعب نادي سيونغنام ايهلوا تشونما بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل 9 أهداف، متقدماً بفارق هدف واحد أمام زميله دينيس لاكتيونوف والسلوفيني إيرمين سيليجاك لاعب داليان شيد الصيني.
وسجل كيم 5 أهداف في دور المجموعات، وهدفين في الدور ربع النهائي، وهدف في قبل النهائي وهدف في الدور النهائي.
وشهدت هذه النسخة إقامة 80 مباراة، سجل خلالها 252 هدفًا، بمعدل 3.15 هدف في المباراة الواحدة.