الاتحاد يتربع على العرش القاري 2004

وشهد الدور قبل النهائي تواجد فريقين من كوريا الجنوبية، حيث تقابل الاتحاد مع جيونبوك موتورز، وحقق الفريق السعودي الفوز ذهاباً على أرضه 2-1 بفضل هدفي محمد نور وحمد المنتشري، ثم تعادل الفريقين 2-2 في جيونجو، بعدما تقدم جيونبوك موتورز بهدفين في الشوط الأول لكن الاتحاد رد في الشوط الثاني عبر هدفي تشيكو من ضربة جزاء وأسامة المولد.