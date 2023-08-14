"الآسيوي" يكشف أسماء البطولات الثلاث الجديدة.. ويطلق دوري أبطال آسيا للسيدات

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي يوم الاثنين عبر تقنية فيديو الاتصال، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتأتي هذه المبادرات الثلاث الجديدة؛ بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وسيتم تطبيق التغييرات بدءاً من موسم 2024-2025.
وشدد الشيخ سلمان على التزام الاتحاد القاري بتوفير منصة بطولات أندية ذات قيمة تجارية أعلى للاتحادات الوطنية الأعضاء، والاقتراب أكثر من الجماهير المتحمسة في القارة الآسيوية.
وسوف تحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 نادياً، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة ACLE، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.
في المقابل، يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، وبفارق كبير عن جائزة 4 مليون دولار التي يحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024.
أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار، بفارق 4 ملايين دولار عن نسخة هذا العام، والبالغة 2 مليون دولار.
كما أن بطولتي دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي سوف تشهدان زيادة في الجوائز المالية والمزايا.
دوري أبطال آسيا للسيدات
من جهة أخرى، سوف يشهد دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وهي تشتمل على جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية عامي 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مسابقات الأندية لدينا هي بالفعل حالياً من ضمن الأفضل والأكثر ربحية على مستوى القارات، واليوم يدخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصراً جديداً من خلال هذه المبادرات الرائدة على صعيد مسابقات الأندية للرجال والسيدات.
وأضاف: أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طموحاته في أن تواصل فرقنا ولاعبونا التألق في البطولات العالمية، وهذا الطموح يستند بشكل أساسي على تعهدنا في مواصلة الاستثمار ببطولاتنا، التي تعتبر شريان الحياة لتطوير جميع اتحاداتنا الوطنية.
وأردف بالقول: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤمن دائماً بأن لديه واجباً لمكافأة النجاح، وبالتالي فإن رفع قيمة الجائزة المالية إلى جانب مكافآت السفر خلال السنوات الماضية، أسهمت في عمل تأثير واضح على الأندية، ونحن نؤمن بشكل كامل في أن هذه الإصلاحات الاستراتيجية ونموذج التمويل الجديد، سوف تسهم في تحقيق المزيد من ارتفاع وتيرة المنافسة، وقيمة البطولات، ونوعية المنافسة في بطولات الأندية الآسيوية.
وأوضح: دوري أبطال آسيا للسيدات يُعتبر خطوة أساسية ضمن استراتيجيتنا لتوفير منصة لإظهار مواهب اللاعبات على المستوى القاري، ونحن واثقون بأن هذه البطولة سوف تسهم بتمكين النساء في كرة القدم الآسيوية، وتسهم في توفير العدالة بين الجنسين، وتؤمّن كسر الحواجز الاجتماعية، من أجل تحقيق تأثير إيجابي على نمو كرة القدم النسائية.
سلسلة من الاستثمارات
وتأتي هذه التحسينات الجديدة ضمن سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها للارتقاء بأهم بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال السنوات الأخيرة.
وكان دوري أبطال آسيا شهد رفع قيمة الجائزة المالية لأكثر من الضعف من 1.5 مليون دولار عام 2015 إلى 4 ملايين دولار عام 2018، وكذلك تم رفع قيمة جائزة كأس الاتحاد الآسيوي من 350 ألف دولار عام 2015 إلى 1.5 مليون دولار عام 2018.
وفي عام 2019 قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفع قيمة بدل السفر في كلتا البطولتين على امتداد كل المراحل.
وقام المكتب التنفيذي أيضاً بالمصادقة على القرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة الطبية، ولجنة الحكام، واللجنة المالية، واللجنة القانونية.