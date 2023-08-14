"الآسيوي" يكشف أسماء البطولات الثلاث الجديدة.. ويطلق دوري أبطال آسيا للسيدات

دوري أبطال آسيا للسيدات

من جهة أخرى، سوف يشهد دوري أبطال آسيا للسيدات منافسة قوية، من خلال مشاركة الأندية المؤهلة في الاتحادات الوطنية التي تحصل على دعوة للمشاركة، وهي تشتمل على جوائز مالية سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتنظيم بطولتين تجريبيتين للأندية عامي 2021 و2022، في حين تقام النسخة الثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.