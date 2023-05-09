الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.. والأخضر السعودي في المستوى الأول

- المستوى الأول: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية.

- المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن.

- المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان.

- المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، إندونيسيا.