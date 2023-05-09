الخميس قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.. والأخضر السعودي في المستوى الأول

تتّجه الأنظار، الخميس المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف مراسم قرعة كأس آسيا 2023 المقرّر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.
وسيتعرف أفضل 24 منتخبًا في آسيا على مسارهم للمنافسة على المجد القاري خلال نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، في قطر، والتي تنطلق منافساتها في 12 يناير 2024.
- المستوى الأول: قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية.
- المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن.
- المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان.
- المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، إندونيسيا.
وستكون قطر أول دولة تستضيف هذه البطولة القارّية للمرة الثالثة بعد استضافتها للبطولة في عامَي 1988 و2011، تتقدّم بطلة النسخة السابقة على إيران وتايلاند والإمارات، التي كانت استضافت البطولة مرتين، وهذه هي المرة السابعة التي تتم فيها إقامة نهائيات كأس آسيا في منطقة غرب القارة.