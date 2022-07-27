نادي الخليج يعقد جمعيته العمومية العادية في 23 أغسطس

أعلن نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، اليوم الأربعاء، عقْد الجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك في الثالث والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
وحدّدت إدارة النادي صالة الأمير فيصل بن فهد للمناسبات مكانًا لانعقاد الجمعية العمومية، على أن تبدأ عند الساعة "7:30" مساءً.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وفقًا للمادة "15" من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ما يلي:
إعلان انعقاد الجمعية العمومية.
اعتماد جدول الأعمال.
كلمة رئيس مجلس الإدارة.
تقرير مجلس الإدارة عن الموسم 2021/ 2022.
تقرير المحاسب القانوني الخاص بمراجعة السنة المالية حتى 30/ 6/ 2022م.
بيان بالالتزامات المالية على النادي حتى 30 يونيو 2022م.
مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.