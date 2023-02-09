في ليلة " كريستيانو رونالدو " وبرباعية .. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الوحدة

أعاد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " فريقه لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين (37نقطة) ، عقب تجاوز محطة مستضيفه الوحدة بنتيجة 4/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ، في اليوم الأول من منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، بقيادة الحكم السعودي سلطان الحربي .