في ليلة " كريستيانو رونالدو " وبرباعية .. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الوحدة

أعاد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " فريقه لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين (37نقطة) ، عقب تجاوز محطة مستضيفه الوحدة بنتيجة 4/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ، في اليوم الأول من منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، بقيادة الحكم السعودي سلطان الحربي .
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفي القائد " رونالدو" عند الدقيقتين (21 ،41) بعد استثماره لتمريرتي الثنائي ( عبدالرحمن غريب وسامي النجعي) تباعاً .
وكان القائم النصراوي قد تصدى لتسديدة لاعب الوحدة "جيرسون" عند الدقيقة18 .
وفي الشوط الثاني نجح حارس الوحدة عبد القدوس عطية في التصدي لتسديدة غريب عند الدقيقة 47 .
لكن " الدون " عاد " ليسجل الهدف الثالث لفريقه النصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 53 .
وحضر "الدون" في ليلته بأول "سوبر هاتريك " له في الدوري السعودي ، حينما سجل الهدف الرابع عند الدقيقة 61 للنصر.
بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 37 ، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 15 (المركز 13) .