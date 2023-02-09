رياضة

في ليلة " كريستيانو رونالدو " وبرباعية .. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الوحدة

الجولة الـ 16 من دوري روشن .."الدون" سوبرهاتريك
في ليلة " كريستيانو رونالدو " وبرباعية .. النصر يستعيد الصدارة عبر بوابة الوحدة
أحمد سرور
أحمد سرور

أعاد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " فريقه لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين (37نقطة) ، عقب تجاوز محطة مستضيفه الوحدة بنتيجة 4/0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ، في اليوم الأول من منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين ، بقيادة الحكم السعودي سلطان الحربي .

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفي القائد " رونالدو" عند الدقيقتين (21 ،41) بعد استثماره لتمريرتي الثنائي ( عبدالرحمن غريب وسامي النجعي) تباعاً .

وكان القائم النصراوي قد تصدى لتسديدة لاعب الوحدة "جيرسون" عند الدقيقة18 .

وفي الشوط الثاني نجح حارس الوحدة عبد القدوس عطية في التصدي لتسديدة غريب عند الدقيقة 47 .

لكن " الدون " عاد " ليسجل الهدف الثالث لفريقه النصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 53 .

وحضر "الدون" في ليلته بأول "سوبر هاتريك " له في الدوري السعودي ، حينما سجل الهدف الرابع عند الدقيقة 61 للنصر.

بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 37 ، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 15 (المركز 13) .

النصر
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كريستيانو رونالدو

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